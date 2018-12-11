شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الزراعى:سوقنا محصول القمح بقيمة 3 مليار جنيه لصالح السلع التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك لم يشترى سلعة لحسابه منذ نشأته، حيث يسوق القمح للسلع التموينية والقطن لصالح شركات الأقطان، وأى محصول لصالح جهاته، وتم تسويق محصول القمح بقيمة 3 مليار جنيه لصالح السلع التموينية.

وأضاف القصير، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، أنه لم يسبق للبنك أن يشترى سلعة بل هو وسيط تمويل، ومجموع أصول البنك مازال فى يد الفلاح، وتعديل قانون البنك تم فى إطار توجيهات الرئاسة والبنك المركزى بعد ان وصلت الخسائر لـ6 مليار جنيه من أصل مليار ونصف رأس مال وكان لأبد من إعادة هيكلتها وان يكون تحت رقابة البنك المركزى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن البنك يقدم دعم إضافى للفلاح منذ أن اصبح تحت رقابة البنك المركزى سواء فى مشروع البتلو بفائدة 5% ، ويقدم من محفظته الإئتمانية 30% دعم للمحاصيل الزراعية البستانية، لافتا إلى أن البنك مول محصول القصب منذ 1 يوليو الماضى حتى اليوم إلى 24 ألف عميل بقيمة 476 مليون جنيه.

وعلق الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه لا يوجد آلية مالية لتسويق المحاصيل الزراعية، وفميا يخص قرض البتلو يتم من خلال مشروع وزارة الزراعة.