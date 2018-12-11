شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين وزارتى الثقافة والطيران لتنمية مواهب العاملين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارتى الطيران والثقافة ممثلة بدار الأوبرا المصرية بروتوكول تعاون لتنمية مواهب العاملين وأبناءهم بوزارة الطيران وشركاتها التابعة فى اطار حرص الفريق يونس المصرى وزير الطيران على الارتقاء بمستوى العاملين، كون مصر للطيران الناقل الريمى لضيوف الاوبرا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة الطيران المدنى تحت عنوان "يوم الوفاء " لتكريم العاملين المحالين للتقاعد وتكريم عدد من الكوادر الشبابية المميزة فضلاً عن العاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتأتى هذه الاحتفالية فى ضوء توجيهات الوزير بالاهتمام بالجانب الاجتماعى لجميع العاملين بقطاع الطيران، واستمراراً على التواصل معهم ولحرصه على توفير الدعم المعنوى لأسرة قطاع الطيران المدنى بحضور وزير الطيران الندنى الفريق يونس المصرى ورئيس سلطة الطيران المدنى الطيار سامح الحفنى ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اللواء أحمد جنينة، ورئيس الشركة القابضة لنصر للطيران الطيار أحمد عادل.

وأكد وزير الطيران المدنى أن اختيار هذا اليوم بعنوان "يوم الوفاء" جاء تقديراً للجهود المبذولة والمخلصة فى عملها من قبل جميع العاملين بوزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة وخاصة ممن أفنوا حياتهم فى بناء هذه المنظومة الحيوية وقد وجه سيادته الشكر لهم مؤكداً على أنهم رموزًا مشرفة ونماذج بناءة يحتذى بهم فى العطاء والجدية والتفانى فى العمل.