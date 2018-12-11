شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يتوجه إلى كوريا الجنوبية فى زيارة لعدة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى ، قبل قليل، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجها إلى كوريا الجنوبية، فى زيارة لعدة أيام يلتقى خلالها عدد من المسئولين هناك، لبحث سبل تعزيز التعاون والقضايا المشتركة.

قالت مصادر مطلعه بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس النواب على عبد العال، من خلال الاستراحة الحكومية بمطار القاهرة، على متن الرحلة الاماراتية المتجهة إلى دبى ومنها الى كوريا الجنوبية.