شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: الدولة تسير على الطريق الصحيح ومجلس النواب مساند وداعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الدولة بدأت تسير فى الطريق الصحيح، ومجلس النواب داعم ومساند لتحقيق التنمية الشاملة ، مؤكدا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسته، أثناء رد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، على طلبات إحاطة للنواب بشأن سوء الخدمة الصحية، موجها حديثه للنواب: "الدولة بدأت تسير على الخط الصحيح، ونحن أيادى مساعدة مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ومجلس النواب لابد أن يستشعر قيمة ما تنفذه الدولة وهذه التحديات والإنجازات".

كما قال وكيل أول مجلس النواب، موجها حديثه للدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، "لا داعى للمناقشات الجانبية، مقدرين تعبك وجهدك والله يعينك على هذه المسئولية".