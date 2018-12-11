خاشقجي وصحفيون آخرون يتصدرون شخصية العام على غلاف مجلة تايم

هشام عبد الخالق أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن الفائز بلقب شخصية العام 2018. وفاز بالجائزة مجموعة من الصحفيين أطلقت عليها المجلة لقب "الحراس" تصدرها الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي. وكتب رئيس تحرير المجلة إدوارد فلشنثال، في مقاله عن الاختيار: "مثل كل الهبات البشرية، فإن الشجاعة تأتي إلينا بمستويات مختلفة وفي لحظات مختلفة، وفي هذا العام نود أن نميز أربعة صحفيين ومنظمة إخبارية واحدة دفعوا ثمنًا باهظًا للاستفادة من التحدي في هذه اللحظة: وهم جمال خاشقجي، ماريا ريسا، وا لون، وكيو سو أو، وصحيفة كابيتال جازيت في أنابوليس...

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