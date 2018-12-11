أسود وصف وزارة المالية بـ"وزارة الرشاوى": تلملم مال الناس لتغطية سرقة الناس

تساءل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، "ما سرّ هجمة ​وزارة المالية​ على الشركات من لون واحد ومناطق محدّدة لاختلاق تدقيقات غير مبرّرة وفرض ضرائب غير موجبة ورشاوى "بالجملة والمفرق" وبعضها يلزم بدفعها تحت عنوان إيجاد حل لمشاكل مفتعلة؟".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "وزارة الرشاوى تلملم مال الناس لتغطية سرقة الناس. عشتم وعاش العيش الواحد من جهة واحدة".

وركّز من جهة ثانية، على أنّ "معالجة ​الفساد​ فرصة لمن يلعب دور الضحية ويكدّس أموال بإسم القضية. الشطف يبدأ من حيث لا يجرؤ أحد... من نفسه ومن المتسوّلين وركاب "بوسطة" الوصول إلى الجماجم وأرزاق الناس من الكذبة ومن الأزلام و"الشفيطة والشبيحة" والقتلة والعصابة ومن أصحاب اللسانَين والوجهَين والقناعَين والكفَّين".