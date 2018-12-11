افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أنه "يسجل في هذه الاثناء تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي فوق سهل الحولا و​مزارع شبعا​ المقابلة لمنطقة ​الوزاني​ امتدادا حتى مرتفعات ​الجولان​".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي فوق سهل الحولا ومزارع شبعا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .