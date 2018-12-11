توتيو: ليتحمل من بيده زمام الأمر المسؤولية والاستقواء بالطائفة لا يبني وطنا

رأى عضو قيادة "​جبهة العمل الإسلامي​" في ​لبنان​ ​الشيخ شريف توتيو​ أنّ "الوطن اليوم في حاجة ماسة إلى رجال يذكرهم التاريخ والأجيال أنّهم كانوا إلى جانب وطنهم وشعبهم في الملمات والمصاعب والمحن".

ولفت في تصريح إلى أنّ "التحدي والمكابرة والتعنّت والاستقواء بالطائفة والمذهب لا يبني وطنًا ولا يحلّ أزمة ولا يعالج مشكلة، بل يزيد الأمور تعقيدًا. لذا، لا بدّ من العودة إلى الذات والضمير والتحسّس بروح المسؤولية ولا سيما أنّ الجميع متّفق على خطورة المرحلة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والحياتية، وعلى أنّ لا حلّ في نهاية الأمر إلّا بالتوافق والتعاون والتفاهم".

وتساءل "لماذا المكابرة إذًا؟ ولماذا التحديات في الوقت الّذي يهدّد العدو الصهيوني لبنان ويعلن بكلّ وقاحة وصلافة أنّه سيعيده إلى العصر الحجري!؟ فليتحمّل من بيده زمام الأمر المسؤولية".