حفل تقليد الأوسمة أقامته الكتيبة الكورية العاملة لأطول فترة خارج الأراضي الكورية

قلّدَت الكتيبة الكورية العاملة ضمن الأوسمة لجميع أعضائها البالغ عددهم 331 في الفرقة الحادية والعشرين كجزء من مهمّتها لحفظ السلام في لبنان وكونها الوحدة الكورية العاملة لأطول فترة خارج الأراضي الكورية.
وحضر حفل تقليد الأوسمة، الذي كان برعاية قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد ديوداتو ابانيارا، أكثر من 200 شخصاً بما في ذلك الوزير الكوري في لبنان ان حوان كيم، وممثلين عن اليونيفيل والجيش اللبناني وشخصيات لبنانية مرموقة.
وحفل تقليد الأوسمة هو مناسبة لتكريم وتهنئة جنود الأمم المتحدة الذين خدموا أكثر من 90 يوماً في مهمّة حفظ سلام. بالإضافة، يُعتبر الحفل الأهم من بين الاحتفالات التي تقيمها الأمم المتحدة لتكريم أعضائها العاملين لأجل السلام والاستقرار في المنطقة.
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