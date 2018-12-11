حفل تقليد الأوسمة أقامته الكتيبة الكورية العاملة لأطول فترة خارج الأراضي الكورية

قلّدَت ​الكتيبة الكورية​ العاملة ضمن الأوسمة لجميع أعضائها البالغ عددهم 331 في الفرقة الحادية والعشرين كجزء من مهمّتها لحفظ السلام في ​لبنان​ وكونها الوحدة الكورية العاملة لأطول فترة خارج الأراضي الكورية.

وحضر حفل تقليد الأوسمة، الذي كان برعاية قائد القطاع الغربي في ​اليونيفيل​ العميد ديوداتو ابانيارا، أكثر من 200 شخصاً بما في ذلك الوزير الكوري في لبنان ان حوان كيم، وممثلين عن اليونيفيل و​الجيش اللبناني​ وشخصيات لبنانية مرموقة.

وحفل تقليد الأوسمة هو مناسبة لتكريم وتهنئة جنود ​الأمم المتحدة​ الذين خدموا أكثر من 90 يوماً في مهمّة حفظ سلام. بالإضافة، يُعتبر الحفل الأهم من بين الاحتفالات التي تقيمها الأمم المتحدة لتكريم أعضائها العاملين لأجل السلام والاستقرار في المنطقة.