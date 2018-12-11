سفير الهند في لبنان أكد موقف بلاده الرافض للمس بسيادة سوريا ووحدة أراضيها

أكّد سفير ​الهند​ في ​لبنان​ ​سانجيف ارورا​ "موقف بلاده الرافض للمسّ بسيادة ​سوريا​ ووحدة أراضيها".

وركّز خلال لقائه عميد الخارجية في "​الحزب السوري القومي الإجتماعي​" ​قيصر عبيد​ في ​بيروت​، على "أولوية محاربة ​الإرهاب​"، لافتًا إلى "وقوف الهند إلى جانب حق ​الشعب الفلسطيني​ في العودة إلى أرضه وإقامة دولته وعاصمتها ​القدس​ الشريف".

وبيّن أرورا أنّ "بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع لبنان ودعم استقراره وسيادته وقضاياه العادلة والمحقّة".

بدوره، شدّد عبيد على "أهمية عودة المهجرين السوريين إلى أماكن إقامتهم من دون أي عراقيل، بعد أن دحر الإرهاب عن معظم المناطق السورية وبسطت سيطرة الدولة عليها".