أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أننا إعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح حب الخشوم".
ولفت إلى أن "موقف قطر يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه".
شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: قطر مستمرة في التحريض ضد جيرانها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .