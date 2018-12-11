قرقاش: قطر مستمرة في التحريض ضد جيرانها

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أننا إعتدنا على ازدواجية وانتهازية ​السياسة​ القطرية وشهدناها في ​قمة الرياض​، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح حب الخشوم".

ولفت إلى أن "موقف قطر يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه".