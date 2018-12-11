عبد المهدي التقى وزير الطاقة الأميركي: العراق أصبح بيئة آمنة للاستثمار

بيّنت مكتب رئيس الحكومة ​العراق​ية ​عادل عبد المهدي​، أنّ "رئيس الوزراء التقى وزير الطاقة الأميركي ​ريك بيري​ وبحث معه بأهمية تطوير العلاقات بين العراق و​الولايات المتحدة الأميركية​ في كلّ المجالات، وضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة و​النفط​ والملفات الاقتصادية الّتي وضعتها ​الحكومة العراقية​ في مقدّمة أولويات عملها، بما يحقّق نمو وازدهار الاقتصاد العراقي والاستثمار الأمثل لموارده الطبيعية".

ونقل في بيان، عن عبد المهدي تشديده على أنّ "العراق أصبح بيئة آمنة للاستثمار"، وإيضاحه أنّ "بلده بعد هزيمة تنظيم "داعش" يوفّر فرصة كبيرة لعمل الشركات العالمية وتحفيز النشاط الاستثماري في المحافظات العراقية كافّة".

من جانبه ركّز بيري على أنّ "بلاده تدعم الحكومة العراقية في كلّ المجالات، وبخاصّة توجّهها لتعزيز الاستقرار وإعمار العراق وتطوير الاقتصاد، وخصوصًا في مشاريع الطاقة واستعدادها للمساهمة بتطوير ودعم قطاعات ​الطاقة الكهربائية​ والنفط وفق خطط وتوجهات وأولويات الحكومة العراقية".