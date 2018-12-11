قتيل و3 جرحى بإطلاق النار في ستراسبورغ الفرنسية والعملية الأمنية مستمرة

كشفت إدارة الإطفاء الفرنسية عن "سقوط قتيل و3 جرحى ب​إطلاق النار​ في ​ستراسبورغ​".

من جهتها، لفتت ​الشرطة الفرنسية​ إلى أنّ "دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة".

بدورها، طالبت بلدية ستراسبورغ سكان المدينة بـ"البقاء في بيوتهم"، مبيّنةً أنّ "العملية الأمنية مستمرّة لغاية الآن في المدينة".