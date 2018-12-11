قتيل و3 جرحى بإطلاق النار في ستراسبورغ الفرنسية والعملية الأمنية مستمرة

كشفت إدارة الإطفاء الفرنسية عن "سقوط قتيل و3 جرحى بإطلاق النار في ستراسبورغ".
من جهتها، لفتت الشرطة الفرنسية إلى أنّ "دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة".
بدورها، طالبت بلدية ستراسبورغ سكان المدينة بـ"البقاء في بيوتهم"، مبيّنةً أنّ "العملية الأمنية مستمرّة لغاية الآن في المدينة".
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