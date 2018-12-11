رئيس الأركان الروسي يلتقي قائد قوات الناتو غدا في العاصمة الأذربيجانية باكو

أعلنت الرئاسة الأذربيجانية أنّ "رئيس أذربيجان إلهام علييف، التقى وفدًا برئاسة القائد العام لقوات حلف "الناتو" في أوروبا، كيرتيس سكاباروتي".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "سكاباروتي أعرب خلال اللقاء عن شكره لأذربيجان لاستضافتها اللقاء المقرّر مع رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، غدًا الأربعاء في العاصمة باكو".
وكان غيراسيموف وسكاباروتي قد بحثا هاتفيًّا في 21 أيلول الماضي، مسائل الأمن الدولي، والتعاون بين روسيا والحلف.
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