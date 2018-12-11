رئيس الأركان الروسي يلتقي قائد قوات الناتو غدا في العاصمة الأذربيجانية باكو

أعلنت الرئاسة ال​أذربيجان​ية أنّ "رئيس أذربيجان ​إلهام علييف​، التقى وفدًا برئاسة القائد العام لقوات حلف "الناتو" في ​أوروبا​، ​كيرتيس سكاباروتي​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "سكاباروتي أعرب خلال اللقاء عن شكره لأذربيجان لاستضافتها اللقاء المقرّر مع رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، ​فاليري غيراسيموف​، غدًا الأربعاء في العاصمة باكو".

وكان غيراسيموف وسكاباروتي قد بحثا هاتفيًّا في 21 أيلول الماضي، مسائل الأمن الدولي، والتعاون بين ​روسيا​ والحلف.