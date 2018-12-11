الشرطة البريطانية اعتقلت رجلا حاول دخول حرم قصر ويستمنستر

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا في حرم البرلمان البريطاني. وأكدت شرطة مدينة لندن لاحقا توقيف الرجل موضحةً أنها استخدمت مسدسا صاعقاً لإيقافه بعد أن رفض التوقف.
ولفتت الشرطة في بيان الى أن الرجل حاول دخول حرم قصر ويستمنستر عبر بوابات العربات وركض باتجاه العناصر الموجودين هناك مشيرةً الى أنه يجري تقييم صحته العقلية.
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