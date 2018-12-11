البرلمان العربي أكد دعمه للمشاورات اليمنية في السويد ورفض شرعنة الإنقلاب

أكّد البرلمان العربي دعمه لـ"المشاورات اليمنية الجارية حاليًا في السويد"، مجدّدًا تأكيده "دعم الشرعية اليمنية ممثّلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم كلّ المبادرات والحلول الّتي تضمن أمن واستقرار وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته".
وأعلن في ختام جلسته الّتي عقدت بالجامعة العربية، "دعمه ومساندته جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الانقلاب ومنع التدخل في شؤون اليمن الداخلية، بما يحفظ أمنها وأمن دول جوارها"، مشدّدًا على رفضه "شرعنة الانقلاب المدعوم من إيران".
ودعا البرلمان العربي إلى "ضرورة إجراء المشاورات وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار الأممي 2216"، معربًا عن أمله "ألّا تؤدي أي محاولات في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار جديد ينسف القرار 2216".
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