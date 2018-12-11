البرلمان العربي أكد دعمه للمشاورات اليمنية في السويد ورفض شرعنة الإنقلاب

أكّد ​البرلمان العربي​ دعمه لـ"المشاورات ​اليمن​ية الجارية حاليًا في ​السويد​"، مجدّدًا تأكيده "دعم الشرعية اليمنية ممثّلة بالرئيس ​عبد ربه منصور هادي​، ودعم كلّ المبادرات والحلول الّتي تضمن أمن واستقرار وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته".

وأعلن في ختام جلسته الّتي عقدت ب​الجامعة العربية​، "دعمه ومساندته جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الانقلاب ومنع التدخل في شؤون اليمن الداخلية، بما يحفظ أمنها وأمن دول جوارها"، مشدّدًا على رفضه "شرعنة الانقلاب المدعوم من ​إيران​".

ودعا البرلمان العربي إلى "ضرورة إجراء المشاورات وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار الأممي 2216"، معربًا عن أمله "ألّا تؤدي أي محاولات في ​مجلس الأمن الدولي​ لإصدار قرار جديد ينسف القرار 2216".