"سر مدام إسراء".. مجهول يستولي على 5 آلاف دولار من امرأة داخل بنك بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

اتهمت امرأة في العقد الرابع من عمرها، مجهولًا بالنصب والتحايل عليها من خلال تحصيله مبلغًا ماليًا أجنبيًا منها بعد أن أوهمها أنه موظف ببنك مصر فرع مدينة مطوبس في كفرالشيخ.

بدأت الواقعة عندما تقدمت "ت. ع. ح." 40 سنة، ربة منزل، إلى المقدم هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، ببلاغ رسمي تتهم فيه مجهولًا بانتحاله صفة موظف ببنك مصر فرع مطوبس دائرة المركز، وتحصل منها على مبلغ مالي أجنبي قيمته 5 آلاف دولار، بعد رؤيته أكثر من مرة متواجدًا داخل ساحات البنك.

أكدت ربة المنزل في بلاغها لمأمور مركز شرطة مطوبس، أنها تلقت حوالة مالية من زوج شقيقتها الذي يعمل في السعودية، عبر فرع بنك مصر بمدينة مطوبس، وتوجهت لاستلام الحوالة وصرفها من البنك، كانت ترغب في الاستفسار عن سعر الدولار من إحدى الموظفات تمهيدًا لتغيير المبلغ للجنيه المصري، فتركتها لرفضها سعر تغيير العملة المعروض.

وأوضحت صاحبة البلاغ أنه عند خروجها من باب البنك فوجئت بمجهول أخبرها إنه موظف بالبنك وقال لها: "مدام إسراء بتقولك خلاص هتاخد منك الدولار بسعر 18 جنيها"، فوافقت على السعر ومنحته المبلغ الأجنبي من أجل تغييره، وطلب منها الجلوس على مكتبه في إحدى ساحات البنك حتى يجري تغيير عملة المبلغ، لتكتشف في النهاية إنه ليس موظفًا بالبنك.

أوضحت تحقيقات الشرطة المبدئية أن المتهم دائم التردد على البنك، وكان ينتظر دوره في أرقام الانتظار الخاصة بالعملاء، وبمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك تبين أنه كان يتحدث مع أحد حراس الأمن في البنك، ويجلس على أحد المكاتب الخاصة في البنك، وكأنه موظفًا به، وبسؤال حارس البنك الذي كان يظهر معه أفاد إن المتهم كان يسأله على موعد رقمه، كما تبين من مسئولي البنك بعدم وجود موظفة في البنك تحمل اسم إسراء.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 24231 لسنة 2018 جنح مركز شرطة مطوبس، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.