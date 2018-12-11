البرازيل تعتزم الانسحاب من الميثاق الدولي للهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا (أ ش أ)

قال وزير الخارجية البرازيلي الجديد ارنستو اروجو، إن بلاده ستنسحب من الميثاق الدولي للهجرة التابع للأمم المتحدة.

وكتب أروجو - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء - "إن الحكومة الجديدة في البلاد ستنسحب من هذه الاتفاقية الدولية لأن الهجرة لا يمكن التعامل معها كقضية دولية ولكن طبقاً لسيادة وواقع كل دولة".

وانضمت البرازيل مؤخراً إلى جانب 163 دولة أخرى إلى الاتفاقية الدولية للهجرة، ويقول معارضو هذه الاتفاقية إنها ستزيد من نسبة الفقر والجريمة بالإضافة إلى تقليل الرواتب وإبعاد الوظائف عن المواطنين دافعي الضرائب.

وكانت أكثر من 150 دولة قد وقعت على اتفاقية دولية لتنظيم التعامل مع قضية الهجرة وذلك في المؤتمر الدولي الذي ترأسه المغرب وألمانيا.