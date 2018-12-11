جوتيريش يصل السويد لدعم المشاورات اليمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم (أ ش أ)

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى العاصمة السويدية "ستوكهولم"؛ لدعم جهود مبعوثه مارتن جريفثس في المشاورات اليمنية.

ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية اليوم الثلاثاء، دون مزيد من التفاصيل.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس قد اجتمع ولأول مرة مع رئيس وفد الحكومة الشرعية وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ورئيس وفد الانقلابيين الحوثيين محمد عبدالسلام.

وانطلقت مشاورات السلام اليمنية في قلعة (جوهانسبيرج)، الخميس الماضي، بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن.. وفي حين لم يُعلن عن سقف زمني لهذه الجولة من المشاورات التي تركز على إجراءات بناء الثقة، إلا أن مصدرا أمميا بارزا توقع انتهاءها في الرابع عشر من الشهر الجاري.