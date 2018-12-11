روسيا: تصريحات بومبيو عن رحلات القاذفات الروسية إلى فنزويلا "غير مقبولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)

وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن وصول القاذفات الاستراتيجية الروسية إلى فنزويلا بأنها غير مقبولة وغير مهنية.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن موسكو تفهم أن تغريدة بومبيو عن القاذفات الاستراتيجية الروسية غير ملزمة لأحد في الولايات المتحدة، إذ أن كل شخص حر في رأيه يعبر عنه كما يحلو له.

وأضاف الخارجية: "إلا أنه في هذه المرة يدور الحديث عن مسئول رسمي، لذلك لا يمكن اعتبار هذا التجاهل الواضح لمعايير الأخلاق الدبلوماسية حلقة عابرة"، مشيرة إلى أن ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أمر غير مقبول وغير مهني تمامًا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد انتقد توجه قاذفتين استراتيجيتين روسيتين (تو-160) إلى فنزويلا، واعتبره هدرا للمال العام في الدولتين.