هل نضجت معطيات التسوية الحكومية فجأة؟

ليل الأحد الماضي، وصلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى نواب “حزب الله” وقيادات معنية فيه رسالة مقرونة بعبارة “للاطلاع للأهمية”، وهي عبارة عن مقدمة النشرة المسائية لتلفزيون “المستقبل” الناطق بلسان “التيار الازرق”. وكان لافتاً ان الرسالة اقتصرت على الهجوم على “حزب الله” وتحميله حصراً تبعات الدَّين العام الذي يوشك ان يقارب سقف المئة مليار دولار، وتحميله ايضاً مسؤولية كل “التعطيلات” والازمات والاستعصاءات التي عصفت بالمشهد السياسي العام في البلاد منذ اوائل عقد التسعينات من القرن الماضي وصولاً الى اليوم بفعل ما سمّته المقدمة إياها “المغامرات التي ارتكبها الحزب وأقدم عليها في شكل متهور لا يحسب حساب العواقب”.

الدوائر المعنية في الحزب عكفت على دراسة أبعاد هذا الهجوم المفاجىء وهذه النبرة غير المسموعة منذ زمن بعيد من جانب تيار الرئيس المكلَّف تأليف الحكومة سعد الحريري في هذا التوقيت بالذات، واستطراداً ما الذي يمكن ان ينطوي عليه هذا السلوك في هذه اللحظة، فكانت حصيلة التمحيص والقراءة الاستنتاج الآتي:

– ان الرئيس الحريري وفريقه السياسي باتوا أكثر من أي وقت مضى منذ التكليف في وضع المحرَج امام عدم استكمال المهمة التي نيطت به وتصدى هو لها، وهي مهمة تأليف الحكومة الاولى لمرحلة ما بعد انتخابات أيار الماضي.

– ان الرئيس الحريري بات يدرك ان التأخير في استيلاد الحكومة بعد مرور 200 يوم على التكليف، لا يعود بالضرر والسلبية على رئيس الجمهورية وعهده فحسب، وفق ما يشاع، بل هو ايضاً يلحقه كمّ من هذا الضرر وإن بدا متمسكاً بان أحداً لا يجبره على العزوف والاعتذار إن لم يكن هذا هو خياره ورأيه أياً تكن الضغوط والتهويلات.

– والاكثر أهمية ان الرئيس الحريري صار يستشعر أخيراً مدى ضغط الرئاسة الاولى عليه في الايام القليلة الماضية، والذي تجلّى في وقائع ومشاهد عدة لعل أبرزها التلويح بالرسالة الى مجلس النواب والعودة الى كلام الخيارات الممكنة التي قد تلجأ اليها الرئاسة الاولى لسحب التكليف من الرئيس المكلف، وهو بالاجمال وإن كان كلاماً صعب التحقق إلا انه ينطوي على مواقف تذمّرية ورسائل تحذيرية.

واعتماداً على هذا الاستنتاج، توصلت الدوائر عينها الى نتيجة مفادها ان الرئيس المكلف ليس في وارد فتح أبواب السجال والمواجهة مع الرئاسة الاولى أو تعكير مناخ العلاقة الدافئة معها على نحو يفضي الى خسران دعم هذه الرئاسة مما يستدعي بقاءه وحده، فاستعاض عن ذلك كله بالذهاب الى خيار آخر هو رفع وتيرة الهجوم على “حزب الله” .

وسواء كان هذا المناخ التصعيدي من جانب إعلام الرئيس المكلف سبباً من الاسباب التي حدت بالرئاسة الاولى بعد أقل من 24 ساعة على الشروع في حراكها الذي أتى من خارج كل التوقعات، وهو الحراك الذي تبدّى في الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم مع الرئيس الحريري في قصر بعبدا، أم لا، فالثابت ان قيد التداول السياسي الآن خطوط عريضة لصيغة تسوية أعدتها الرئاسة الاولى، وهي ترمي الى اعادة بعث الحياة في عجلة التأليف ودفعها الى الدوران مجدداً عسى ولعل تنتج ما هو منتظَر ومنشود.

أمر آخر يُبنى على هذا الشيء هو ان كل الاطراف المعنيين مباشرة بموضوع التأليف باتوا يستشعرون نوعاً من “الضيق والاختناق” بفعل محاصرتهم بتهمة العجز والقصور عن أداء ما هو مطلوب منهم، مما يدفع الى الاستنتاج انهم وضعوا أنفسهم أمام فرصة اللحظة الاخيرة بغية بلورة أفكار حل جديدة تتجاوز الافكار التي عُرضت في السابق وذهبت أدراج الرياح لأنها لم تجد الاجماع والقبول.

وفي هذا السياق، يقول عضو “اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين” جهاد الصمد لـ”النهار” ان اللقاء “بصفته أحد أبرز المعنيين بعملية التأليف، لم يتلقَّ أي جديد بعد يضعه في جو ما تمخضت عنه لقاءات الأمس وما تلاها، ولكننا في جو ان رئيس الجمهورية من خلال الحراك الذي باشره هو في طور البحث الاكثر جدية عن سبيل يخرج البلاد من شرنقة الازمة الحكومية، وانه بناء عليه لا بد ان في حوزته افكاراً ورؤى جديدة مختلفة للحل يعمل بوحي منها”.

ورداً على سؤال، كرر الصمد ان “اللقاء ليس في وارد القبول بان يكون ممثله في الحكومة من حصة رئيس الجمهورية، وهو أمر اكده كل اعضاء اللقاء تباعاً وتكراراً ولا مجال للتراجع عنه”.

ولفت ايضاً الى ان “فكرة رسالة الرئاسة الاولى الى مجلس النواب لم يعد الرئيس متحمساً لها بعدما وجد أن سلبياتها كبيرة، فضلاً عن أنها تثير حساسيات نحن بغنى عنها، وعليه يبدو أن الحراك الرئاسي المستجد ينطوي على افكار اخرى”.

وأعرب الصمد رداً على سؤال، عن اعتقاده بان وفد “حزب الله” المقرر ان يزور قصر بعبدا للقاء الرئيس عون وفق ما هو معلن، “سيستمع الى عرض الرئيس، لكننا مطمئنون الى ان الرد المبدئي للوفد سيكون هو نفسه: عليكم ان تراجعوا “اللقاء التشاوري” ونحن نقبل بما يمكن ان يقبل اللقاء به، فالقضية قضيته والكلمة كلمته”.

في أي حال، يبدو واضحاً ان القوى المعنية باستيلاد الحكومة تتصرف من منطلق ان الخيارات قد ضاقت وان الكل لعب كل أوراقه المتاحة، وبالتالي صار الانتظار عقيماً والمكابرة بلا جدوى. فهل آن أوان التسوية وإخراج الحكومة الى الضوء؟