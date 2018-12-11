بالفيديو : ظهور لافت للنجمة سير عابدين في احتفالية بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان

نشر مركز سيما لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل تسجيلاً مصوراً لحفل ظهر على خلفيته شعار بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان وذلك في احتفالية قدمت عبرها الفنانة سير عابدين نجمة برنامج ذا فويس على قناة (mbc) – قدمت عبرها الفنانة الأغنية الشهيرة (يا عيون المها) بصورة لافتة بمصاحبة اوركسترا بسيطة الآلات . وتم نشر الفيديو على الصفحة الرسمية لمركز سيما دون ذكر معلومات تشير إلى طبيعة الاحتفالية وتاريخها حيث يرجح أنها احتفالية خاصة بيوم حقوق الإنسان . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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