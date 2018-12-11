قيادي يطالب مجمع الفقه الجلوس مع الرئيس لوضع حلول للأزمات الحالية ويتمنى أن يزوره ملك الموت

طالب د. زهير عبد الرحمن القيادي الإسلامي والخبير الأسري مجمع الفقه الإسلامي الجلوس مع رئيس الجمهورية لوضع حلول للأزمات الاقتصادية الحالية التي تتفاقم يوماً بعد يوم ،
وقال زهير لدى مخاطبته ندوة علمية عن الاستقرار الأسري في الإسلام وتحديات الواقع نظمها مجمع الفقه الإسلامي صباح الثلاثاء بقاعة الدوحة ، قال إن مجمع الفقه مؤسسة رسمية وذات علاقة مميزة مع القصر وينبغي أن يتحرك حتى لا ينفجر الوضع وتنتهك الأعراض ، وتابع ” إذا لم يتحرك العلماء والقيادات ستضيع عروضنا ” . واستغرب زهير من سوء الأوضاع وأعرب عن قلقه من كثرة الصفوف و الانتظار ” نستيقظ من الصباح على الصفوف ” .
واشتكى زهير من إغلاق المؤسسات الدينية أبوابها أمام المواطنين ، وقال إن النصارى وغير المسلمين يفتحون أبوابهم ويستقطبون المسلمين بحسن استقبالهم ، وتذمر زهير من كثرة الاتصالات التي تنهال عليه صباح مساء وتمنى أن يزوره ملك الموت الآن وتابع ” إذا زارني ملك الموت الآن فسأكون سعيداً ” .
وأبدى زهير أسفه على ضياع الأموال في عقد الندوات والورش العلمية ووضع التوصيات في الأرفف والدواليب .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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