مساعدات أممية لـ40 ألف مدني بجنوب السودان

أعلن مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة بدولة جنوب السودان، يوم الثلاثاء، نجاح توصيل مساعدات إنسانية لأكثر من 40 ألف مدني شرقي البلاد، للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع في البلاد.

وقال المكتب الأممي في بيان له، يوم الثلاثاء، إنه نجح في توصيل مساعدات إنسانية إلى مقاطعة “أولانق” بولاية “مايووت” الواقعة أقصى شرقي البلاد، باستخدام الزوارق النهرية.

وأضاف بحسب ما نقلته شبكة الشروق : “نجحنا في توصيل المساعدات الإنسانية لأكثر من 40 ألف من المدنيين بمنطقة أولانق، للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع بين الحكومة والمعارضة في ديسمبر 2013، وهي مساعدات تكفي لمدة شهر كامل”.

وكانت مقاطعة أولانق تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار، قبل أن يتم السماح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات الإغاثية للمدنيين الموجودين في تلك المناطق بعد توقيع اتفاق للسلام بين الأطراف المتنازعة.

وتلزم اتفاقية وقف العدائيات المتضمنة في وثيقة اتفاق السلام جميع الأطراف بفتح المعابر الآمنة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني من أجل توفير المساعدات الضرورية للمدنيين المتضررين من النزاع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)