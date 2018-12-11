كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فرنسا: تبادل لاطلاق النار في ستراسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الشرطة الفرنسية، مساءاليوم، أنه تم تبادل لاطلاق النار بالقرب من سوق لعيد الميلاد في ستراسبورج.

وفرضت الشرطة الفرنسية طوقا أمنياً حول مكان اطلاق النار، مع وقوع عدد من الجرحى.

يشار إلى أن متظاهرين فرنسا الذين يرتدون السترات الصفراء احتشدوا في الشوارع، وأغلقوا طرقا في أنحاء فرنسا منذ منتصف نوفمبر الماضي، كما شهدت مدينة باريس أعمال شغب على مدار يومي سبت خلال أسبوعين.