كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخزانة الفرنسية: تنازلات ماكرون تكلف الدولة عشرة مليارات يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحسب تصريحات الوزير فإن عجز الموازنة سيرتفع بذلك بنسبة 5ر0%، وتابع أنه من المتوقع، وفقاً لمحللين، أن يتجاوز عجز الموازنة في العام المقبل الحد المنصوص عليه في اتفاقية ماستريخت لاستقرار العملة (3% من الناتج المحلى الإجمالي ) لكن دارمانا لم يحدد قيمة العجز المتوقعة في العام المقبل على نحو دقيق.
ولا تزال الأرقام المتعلقة بهذه التوقعات أرقاماً أولية، وينص التخطيط الخاص بموازنة 2019 على أن نسبة العجز ستبلغ 8ر2%.
وكان الفرنسيون وعدوا الاتحاد الأوروبي بإصلاح الماليات العامة والالتزام الدائم بالحد الأقصى لعجز الموازنة وفقاً لمعاهدة ماستريخت.
وانخفضت نسبة العجز في الموازنة الفرنسية عن هذا الحد في العام الماضي وذلك لأول مرة منذ عام 2007.
وكان ماكرون تعهد في خطاب متلفز من قصر الإليزيه مساء أمس باتخاذ أربعة إجراءات من بينها رفع الحد الأدنى للأجور واستثناء المرتبات التي يحصل عليها العاملون نظير العمل لوقت إضافي من الضرائب.
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