كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 رهائن مختطفين لدى داعش في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الستة ضمن مجموعة من 10 أشخاص اختطفوا في الهجوم على مدينة الفقهاء بوسط ليبيا في 28 أكتوبر الماضي، ولقي ما لا يقل عن 4 آخرين حتفهم في الهجوم.
وقال عميد بلدية الجفرة، عثمان حسونة، لقناة "ليبيا الأحرار" التليفزيونية، إنه كانت هناك مفاوضات مع المهاجمين لإطلاق سراح المختطفين، ولكن الاتصالات انقطعت.
وقال حسونة، "طلب الخاطفون الإفراج عن قادتهم مقابل الإفراج عن الأربعة الذين ما زالوا يحتجزونهم".
وأضاف حسونة، أن المفاوضات يجريها زعماء القبائل والجيش الليبي مع الجماعة المسلحة. كما أدانت البعثة الاعتداءات على حقل الشرارة النفطي من قبل رجال القبائل، مما اضطر العمال إلى إغلاق خط الإنتاج.
وقالت البعثة، إن ما حدث "سيؤدي إلى خسارة 388 ألف برميل يومياً، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار".
واضطرت شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة إلى تنفيذ إجراءات "القوة القاهرة" يوم الأحد الماضي.
يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعاً بين فصائل مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها.
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