كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 رهائن مختطفين لدى داعش في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش الإرهابي قتل 6 أشخاص أُسروا خلال هجوم شنه في أكتوبر الماضي.

وفي بيان صدر أمس الإثنين، وصفت البعثة عملية القتل بأنها "أمر مقيت للغاية" وقدمت تعازيها لأسر الضحايا.

وكان الستة ضمن مجموعة من 10 أشخاص اختطفوا في الهجوم على مدينة الفقهاء بوسط ليبيا في 28 أكتوبر الماضي، ولقي ما لا يقل عن 4 آخرين حتفهم في الهجوم.

وقال عميد بلدية الجفرة، عثمان حسونة، لقناة "ليبيا الأحرار" التليفزيونية، إنه كانت هناك مفاوضات مع المهاجمين لإطلاق سراح المختطفين، ولكن الاتصالات انقطعت.

وقال حسونة، "طلب الخاطفون الإفراج عن قادتهم مقابل الإفراج عن الأربعة الذين ما زالوا يحتجزونهم".

وأضاف حسونة، أن المفاوضات يجريها زعماء القبائل والجيش الليبي مع الجماعة المسلحة. كما أدانت البعثة الاعتداءات على حقل الشرارة النفطي من قبل رجال القبائل، مما اضطر العمال إلى إغلاق خط الإنتاج.

وقالت البعثة، إن ما حدث "سيؤدي إلى خسارة 388 ألف برميل يومياً، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار".

واضطرت شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة إلى تنفيذ إجراءات "القوة القاهرة" يوم الأحد الماضي.