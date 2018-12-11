كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يضغط على الكونجرس لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بغلق إدارته على خلفية غياب التمويل إذا لم تتضمن الموازنة التي ينتظر أن يقرها الكونجرس هذا الشهر، مبلغاً كافياً لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

أدلى ترامب بهذه التصريحات أثناء مناقشة عاصفة في المكتب البيضاوي مع زعيمة الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، وفي مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وأكد رئيس الولايات المتحدة "إذا لم أحصل على ما أريد، فسأغلق الحكومة. سوف أشعر بالفخر لإغلاق الحكومة بسبب غياب الأمن على الحدود".

ووجه ترامب حديثه لشومر "سأحظى بالشرف هذه المرة. كنت أنت من حظى بشرف ذلك آخر مرة، لكن هذه المرة سيكون لي، سأكون أنا من يغلق الحكومة".

ويتعين على الكونغرس إقرار الموازنة الجديدة للحكومة الفيدرالية قبل 21 ديسمبر الجاري، وقد طالب ترامب بإدراج 5 مليار دولار فيها من أجل بناء الجدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وحضر شومر وبيلوسي اليوم، الاجتماع مع ترامب وقدما خلاله عرضاً بمليار و300 مليون دولار لتأمين الحدود، لكنهما شددا على رفضهما لمشروع الجدار.