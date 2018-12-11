كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ينفي مشكلة في شغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود مشكلة في إيجاد شخص لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض،
واصفا التقارير الإعلامية التي أكدت ذلك أنها خاطئة.
وكتب ترامب، على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إعلام الأخبار الزائفة مخطئ بشكل
مغرض، كثيرون، أكثر من 10 يتنافسون ويريدون منصب كبير موظفي البيت الأبيض.. لماذا لا يريد أحدهم
واحدا من المناصب العظيمة المجدية في واشنطن.. من فضلكم انقلوا الأخبار بشكل صحيح".
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن ثمة مشكلة في اختيار شخص جديد لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض،
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ترامب وجد نفسه في مأزق غير متوقّع بعد رفض نيك أيرس منصب كبير
الموظّفين في البيت الأبيض، عقب إعلان مغادرة جون كيلي المنصب بنهاية العام.
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينفي مشكلة في شغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .