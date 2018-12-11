جريفيث يجتمع مع رئيسي وفد الحكومة في اليمن والحوثيين

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اجتمع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، مع رئيسي وفد الحكومة اليمنية

والحوثيين بحضور سفراء الدول الخمس الكبرى، حسبما ذكرت ذلك قناة "الحدث الإخبارية" الليلة الثلاثاء دون

المزيد من التفاصيل.

واستبعد عضو وفد الحكومة اليمنية عسكر زعيل، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الجولة

الحالية من محادثات السويد.

وكان وفد الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين تبادلا كشوفات الأسرى والمعتقلين، في إطار المفاوضات اليمنية

التي تستضيفها السويد.

كما قدم الوفد الحكومي قائمة بأكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الحوثي، بينما قدم الحوثيون كشوفات بسبعة

آلاف اسم، حيث يقضي الاتفاق بأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يومًا من

تبادل الكشوفات بأسمائهم.