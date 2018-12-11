كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد ليبي يجتمع بقذاف الدم وأخيه في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى مساء اليوم الثلاثاء، وفداً من مجلس أعيان ليبيا من جميع قبائل غرب وجنوب ليبيا برئاسة الشيخ محمد المبشر، الفريق قذاف الدم وأخيه أحمد قذاف الدم في محافظة مطروح.

وذلك في إطار الحراك الشعبي الليبي والإعداد للمؤتمر الجامع بداية العام القادم.

وتم خلال اللقاء الذي حضره عمد ومشائخ مطروح طرح كافة الأمور والتوافق على مشاركة جميع القوى السياسية الليبية على إنقاذ ليبيا من المخطط الذي استهدف نسيجها الاجتماعي ونهب ثرواتها وعزلها عن محيطها العربي.

وتوافق المجتمعين على ضرورة رفع كافة القيود الدولية وخروج كافة الأسرى، وأكدوا أن الوطن هو الهدف، داعين أبناء ليبيا جميعاً بالتنازل حتى نقطع الطريق على مخطط يستهدف الجميع، وحيا الجمع في النهاية شعب مصر والرئيس السيسي على الجهود التي يقومون بها لرأب الصدع ولحماية الأمة.