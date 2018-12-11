كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يرفض تخفيف العقوبات عن الأجانب في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لفكرة تخفيف العقوبات عن المواطنين الأجانب، لأن ذلك لن يكون عادلا.

وقال بوتين خلال جلسة المجلس الروسي لحقوق الإنسان: "بخصوص تخفيف العقوبات عن المواطنين الأجانب، ترحيلهم من البلاد بدلا من العقوبات الجنائية أو تغريمهم، أنا لا أوافق".

وتابع الرئيس الروسي: "انظروا، نحن سنضع المواطنين الروس والمواطنين الأجانب في مواقف (فئات) مختلفة، لارتكاب نفس الجرم، سيقبع المواطن الروسي خلف القضبان بينما سيرحل الأجنبي إلى وطنه. يا له من عقاب".