“تشامبيونز ليغ”..هذه تشكيلة برشلونة في مواجهة توتنهام

كشف إرنستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة الإسباني، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب “الكامب نو”.
واختار المدرب، فالفيردي، إراحة مجموعة من الأسماء الأساسية على رأسهم تير شتيغن، وليونيل ميسي، ولويس سواريز، بعد أن ضمن الكتالوني مكانته بالدور المقبل للمسابقة القارية الأبرز:
وفيما يلي القائمة الكاملة:
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