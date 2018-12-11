البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ298 “حراكا ” بعرض المتوسط

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، قدمت يومي 10 و11 دجنبر الجاري، بعرض البحر الأبيض المتوسط، المساعدة لـ 298 مرشحا للهجرة السرية، ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المصدر ذاته، أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن خمسة قوارب مطاطية واجهت صعوبات، مشيرا إلى أن أحد القوارب كان جانحا بعرض ساحل الناظور بعد تعرضه لعطب في المحرك منذ صباح السبت الماضي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن جميع ركاب هذا القارب، والبالغ عددهم 55 شخصا، كانوا في حالة صحية جد متردية، ومن بينهم جثتان.

وقد تم، بحسب نفس المصدر، تقديم الإسعافات الأولية للأشخاص الذي تم إنقاذهم على متن الوحدات التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم لمينائي الناظور والحسيمة.