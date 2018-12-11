تفاصيل لقاء جمع الملك محمد السادس بالأمين العام للأمم المتحدة اليوم في قصر الرباط

استقبل الملك محمد السادس، بعد ظهر اليوم بالقصر الملكي بالرباط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي شارك في المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمراكش.

بلاغ للديوان الملكي صدر، قبل قليل، كشف أن غوتيريس عبر للملك عن امتنانه بخصوص التنظيم الناجح بالمغرب للمؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة والذي تميز بالمصادقة على “ميثاق مراكش”.

وفي تفاصيل الاستقبال، كشف بلاغ الديوان الملكي أن الأمين العام للأمم المتحدة أبرز المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، ودورها البناء على مستوى التعاون جنوب -جنوب، وفي تنفيذ أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة والتغيرات المناخية

إلى ذلك، نوه الأمين العام بالالتزام السخي والثابت للمملكة إزاء عمليات حفظ وتعزيز السلام، خصوصا من خلال التجريدات الهامة للقوات المسلحة الملكيةالتي تم نشرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وفضلا عن الملفات السابقة كشف بلاغ الديوان الملكي ان الاستقبال هم كذلك الوضع بمنطقة المغرب العربي وحول القارة الإفريقية، كما تم التطرق من جهة أخرى، لقضية الصحراء المغربية في ضوء المائدة المستديرة، التي انعقدت بجنيف يومي 5 و 6 دجنبر الجاري.

في هذا السياق، جدد الملك لغوتيريس دعم المملكة للجهود المبذولة من قبل الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل لحل سياسي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وحضر هذا الاستقبال كل من ميغيل غراسا المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكسيم ديان مدير الشؤون السياسية بمكتب الأمين العام، وعن الجانب المغربي فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.