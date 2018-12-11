البطولة العربية..مفاجآت بالتشكيلة الأساسية للرجاء أمام الإسماعيلي

كشف الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء الرياضي، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراتها أمام الإسماعيلي المصري، برسم إياب دور الـ 16 من منافسات البطولة العربية للأندية، والتي ستقام على أرضية ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

التشكيلة الأساسية للنسور الخضر في أول ظهور لهم بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء بعد التتويج بكأس “الكاف”، سجلت مجموعة من التغييرات، أبرزها إشراك الحارس البديل بوعميرة، وعودة عبد الإله الحافيظي الذي خضع لبرنامج تأهيلي قبل لقاء الإسماعلي، وفيما يلي باقي الأسماء الكروية:

محمد بوعميرة

عمر بوطيب

بدر بانون

سند الورفلي

مولير ديندا

عبد الرحيم الشاكير

ليما مابيدي

إبراهيما نياسي

عبد الإله الحافظي

زكرياءحدراف

سفيان الرحيمي