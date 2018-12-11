ربع مليون مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية منذ 2005

على الرغم من تراجع عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية سنة 2017، إلا أنهم لازالوا يتربعون على عرش المجنسين بإسبانيا بفارق شاسع عن المهاجرين الإكوادوريين الذين حلوا في المرتبة الثانية، كما أن عدد المجنسين المغاربة المزدادين في المغرب قبل الهجرة للاستقرار في الجارة الشمالية والحصول على مواطنتها، أكثر من المجنسين المغاربة المولدين بإسبانيا. هذا ما كشفه تقرير حديث لمكتب الإحصاء الإسباني.

هكذا، ووفقا لتقارير إسبانية اطلعت عليها “أخبار اليوم”، يبدو أن الجار الشمالي يحارب الارتفاع الواضح لديه في نسبة الشيخوخة والمتقاعدين، من خلال تجنسين المغاربة الأكثر اندماجا في المجتمع، إذ بلغ عدد المجنسين منذ سنة 2005 أكثر من 231233 مجنسا مغربيا. إذ تشير تقارير إسبانية إلى أن الحكومة تسعى إلى استقطاب مهاجرين أجانب مكونين وأطر لعزيز صندوق التقاعد المهدد بالإفلاس في السنوات المقبلة، بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل تراجع الانخراط في صندوق التضامن الاجتماعي.

التقرير كشف تجنيس 17082 مغربيا سنة 2017، متبوعين 7301 مجنس من الإكوادور، و6124 مجنسا من كولومبيا، و5647 مجنسا من جمهورية الدومينيكان، و4107 مجنس من البيرو، و1708 مجنس من باكستان، و3224 من بلدان أخرى، أغلبها من أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية. علما أن مجموع الأجانب المجنسين بإسبانيا السنة الماضية استقر في 66498 مجنسا، بنسبة انخفاض بلغت 55.9 في المائة مقارنة مع سنة 2016. التقرير يبرز رقما تفصيليا آخر بالإشارة إلى أن 9334 مهاجرا من مجموع المجنسين المغاربة ولدوا في المغرب مقابل 7748 مجنسا مولودا بالجارة الشمالية من أبناء المهاجرين. وبخصوص الإحصائيات، احتل المجنسون المغاربة المرتبة الأولى بـ25.7 في المائة، متبوعين بالأكوادوريين بـ11 في المائة، والكولومبيين بـ8.5 في المائة.

وأضاف التقرير، كذلك، أن 779050 مهاجرا مغربيا يقيمون بطريقة قانونية في الجارة الشمالية، متبوعين بالرومانيين بـ673017 مهاجر، والصينيين بـ215748 مهاجرا، متبوعين 206066 مهاجرا إيطاليا، و165608 مهاجر كولومبي، و135045 مهاجرا من الإكوادور.

تقارير موازية رسمية وغير رسمية، تكشف أنه فعلا منذ سنة 2005، بدأت إسبانيا تركز على تجنيس المغاربة، إذ حصل 5555 مغربيا على الجنسية الإسبانية سنة 2005، و5690 مغربيا سنة 2006، و7864 سنة 2007، و8615 سنة 2008، و6683 سنة 2009، و10703 سنة 2010، و14427 سنة 2011، و16163 سنة 2012، و46547 سنة 2013، علاوة على الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى حصول 35000 مغربي عليها سنة 2014، و19.904 في 2015، و37009 سنة 2016، و17082 مجنسا سنة 2017. وهكذا تم تجنيس في الـ12 سنة الأخيرة فقط 231233 مغربيا.

التقارير ذاتها تفيد أن عدد المغاربة، مجنسين ونظاميين وغير نظاميين، يصل إلى 1235187 مغربيا تقريبا. يتوزعون بين أكثر من 250000 مغربي غير نظامي و779050 يقيمون بطريقة قانونية، وأكثر من 231233 مغربيا حصلوا على الجنسية الإسبانية في السنوات الـ12 الأخيرة. علما أن المجنسين يعتبرون أصلا في التقارير الرسمية، إسبانا، لهذا يرجح أن يكون عدد المغاربة بإسبانيا أكثر بكثير مما تشير إليه التقارير السابقة.