استخدام السترات الصفراء بمصر ممنوع.. حتى على سبيل الدعابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صعدت أجهزة الأمن المصري، "تحذيرها" لأصحاب متاجر معدات وسترات الأمن الصناعي، في القاهرة والإسكندرية، من بيع كميات كبيرة من السترات الصفراء العاكسة للضوء، إلى حد اعتقال حقوقي مصري بسبب سخريته من القرار.

واعتقلت الأجهزة الأمنية، المحامي الحقوقي، محمد رمضان، بسبب نشره صورة على صفحته في موقع "فيسبوك"، للحركة الاحتجاجية التي تجتاح فرنسا في الأسابيع الأخيرة "السترات الصفراء".

وأعلنت المحامية والناشطة الحقوقية والمحررة من سجون النظام، ماهينور المصري، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، التهم الموجهة لزميلها رمضان.

وكانت السلطات المصرية قد حذرت السبت الماضي، أصحاب محلات تجارية من بيع كميات كبيرة من هذه السترات المُنتشرة في كل مكان، والتبليغ عمّن يشتريها، في ما يبدو كأنه خوف من انتشار "عدوى" احتجاجات فرنسا التي أخضعت الرئيس، إمانويل ماكرون، لإجراء بعض التعديلات الحكومية التي طالبت بها.

واتخذ نظام عبد الفتاح السيسي، هذه الخطوات بعد أسابيع من مهاجمة وسائل الإعلامي الرسمية أو التابعة للسلطة، متظاهري "السترات الصفراء" وتحذير المواطنين المصريين من الاحتذاء بهم.

ورغم أن السيسي لم يصدر قرارا رسميا بحظر هذه السترات، إلا أن اعتقال رمضان يأتي ضمن حملة غير مسبوقة، تشنها الأجهزة الأمنية على حرية التعبير عن الرأي، وسط خشية السلطات من انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى الشعب المصري الذي ثار منذ سنوات قليلة على النظام.

وأثار منع بيع هذه السترات في مصر، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد من خلالها مستخدمو هذه المنصات، خوف السيسي من تظاهر المصريين، أدت إلى اعتقال رمضان حتى الآن.

وقال أحد موظفي منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عمرو مجدي، إن: "هذه الأخبار ليست من موقع ساخر. القبض على المحامي محمد رمضان في مصر وحبسه 15 يوما على "ذمة التحقيق" بسبب صورة له في سترة صفراء نشرها على فيس بوك للسخرية من حظر الأمن لتلك السترات بعد المظاهرات في فرنسا. هستيريا #السيسي في مصر".

وقال أحمد جمال زيادة إن "عبقرية العقلية الأمنية في مصر تتجلى في حظر بيع السترات الصفراء خوفًا من التظاهر كما حدث في فرنسا، بدلًا من التراجع عن بعض القرارات الاقتصادية غير مدروسة الجدوى كما قال السيسي نفسه. شبه الدولة".

وسخرت فاطمة النهاري من السيسي:

وأشار سامر المصري إلى خوف السيسي مستخدما لقبه المتداول "بلحة":

وتساءل محمد ناصر علي، عن دافع من وراء اعتقال رمضان:

وانتقدت جهان شعبان الوضع الحقوقي المتردد في مصر: