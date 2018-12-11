وفد لجنة التنسيق للأردن لبحث أزمة جوازات الحج والعمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصادر مسؤولة في لجنة تنسيق الحج والعمرة في الداخل، عن سفر وفد يمثل اللجنة إلى الأردن خلال الأيام القريبة، وذلك للتباحث مع وزارة الأوقاف الإسلامية في عمان، ملف أزمة جوازات الحج والعمرة لفلسطينيي 48، وذلك بعد إلغاء عمرات الشتاء التي كانت من المقرر أن تنطلق منتصف الشهر الجاري.

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر عربية مطلعة بأن السلطات السعودية ووفقا لما يتم تناقله في قنصلية الرياض في عمان، حسمت الموقف بكل ما يتعلق في سحب الوصاية الأردنية عن فلسطينيي 48، والمعمول بها منذ العام 1978، لتسفير وتنظيم رحلات الحج والعمرة.

ووفقا للمصادر، ما زالت الرياض تتمسك بموقفها بسحب الوصاية الأردنية واشتراط السفر للحج والعمرة لفلسطينيي 48 بجواز ثابت ورقم وطني، وهو الإجراء الذي تسعى الخارجية الأردنية دون تطبيقه، عبر مواصلة الاتصالات بالجانب السعودي لإبقاء الوضع على ما هو عليه بكل ما يتعلق برحلات الحج والعمرة لفلسطينيي 48.

وعلى الرغم من إلغاء عمرات الشتاء، إلا أن مكاتب الحج والعمرة في البلدات العربية، وبموجب إرشادات وزارة الأوقاف الأردنية، تواصل التسجيل لعمرات الربيع التي ستنطلق في آذار/ مارس المقبل.

كما تواصل المكاتب التسجيل لموسم الحج المقبل على أن ينتهي التسجيل في تاريخ 15-12-2018، علما بأنه خصص 4500 مقعد للحجاج من فلسطينيي 48، فيما يبقى تهديدهم بالحرمان من دخول السعودية، في حال لم يتم التوصل لتفاهمات مع الرياض بخصوص الرقم الوطني الذي باتت السلطات السعودية ترى به معضلة تحول دون دخول فاقده إلى أراضيها.

ويزور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، عبد الناصر أبو البصل، في هذه الأيام، السعودية، على رأس وفد أردني مكون من جهات في وزارات الداخلية والخارجية والأوقاف، وذلك للتباحث في الإجراءات والتحضيرات لموسم الحج المقبل، كما يبحث الوفد أزمة الجوازات والرقم الوطني، عقب منع الرياض إدخال معتمرين فلسطينيين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة.

وتعليقا على آخر التطورات، عقب الناطق بلسان لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48، عبد الرحيم فقرا، بالقول: "بحسب ما بلغتنا وزارة الأوقاف الأردنية، فإن الأمور محلولة والقضية مسألة وقت، وبما يخص إلغاء عمرات الشتاء تم ذلك نظرا لضيق الوقت بسبب إشكال فني، حيث نواصل التسجيل لعمرات الربيع وأيضا لموسم الحج المقبل، إذ ينتهي التسجيل للحج في منتصف الشهر الجاري".

وأكد فقرا في حديثه لـ"عرب 48" أن "وفدا عن اللجنة سيسافر في غضون الأيام القريبة المقبلة إلى الأردن، فور عودة وزير الأوقاف أبو البصل من السعودية، الذي يشارك في التحضيرات والاستعدادات لموسم الحج المقبل، ويبحث كذلك قضية الرقم الوطني والوصاية الأردنية على فلسطينيي 48 برحلات الحج والعمرة، لمواصلة السفر عبر الجواز الأردني المؤقت".

وسيبحث وفد لجنة التنسيق وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، مع السلطات الأردنية ووزارة الأوقاف، آخر التطورات في ملف الجوازات، وتهدف الزيارة كذلك للاطلاع على الإجراءات التي قامت بها عمان في مواجهة السلطات السعودية للإبقاء على الوصاية الأردنية، علما بأن الأوقاف بصدد طرح عطاءات لعمرات الربيع والحج للموسم المقبل.

وأوضح فقرا أن لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة، ومنذ البدء بتسفير رحلات الحج والعمرة بالعام 1978، لا يوجد لديها أي اتصالات أو توجهات أو علاقة مباشرة مع السلطات السعودية، كما أنه لم يتم اللقاء بأي مسؤول سعودي، بحيث أن الاتصال والتواصل تم ويتم فقط عبر وزارة الأوقاف الأردنية.