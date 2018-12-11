برشلونة يفتح خزائنه للتعاقد مع كين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يستعد لفتح خزائنه من أجل التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير في الفترة القادمة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإن برشلونة مستعد لفتح خزائنه من أجل ضم هاري كين، مضيفة أن البارسا سيضع حوالي 200 مليون جنيه إسترليني على طاولة النادي اللندني، من أجل إقناعه بالتخلي عن نجمه.

وأفادت بأن "البلوغرانا" وضع هاري كين، على رأس قائمة اللاعبين، الذين يسعى للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اقتراب لويس سواريز، مهاجم الفريق الحالي، من بلوغ سن الـ32، وتكرار إصابته في الركبة.

وأشارت إلى أن برشلونة رصد بعض اللاعبين لخلافة سواريز في برشلونة على غرار: الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، مهاجم إيفرتون ريتشاردليسون دي أندرادي، مضيفة أن مهاجم توتنهام هو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة للفريق الكاتالوني.

من جهة أخرى، شددت الصحيفة على أن مهمة برشلونة لن تكون مفروشة بالورود من أجل الظفر بخدمات هاري كين، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية بالفريق اللندني، بيد أن انتقال توتنهام المتوقع إلى ملعبه الجديد وارتفاع التكاليف نتيجة لذلك، أمر قد يدفع السبيرز إلى الموافقة على رحيل كين مقابل مبلغ مالي كبير.

هذا ويستقبل برشلونة اليوم الثلاثاء توتنهام، في مباراة قوية بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إذ تعول جماهير "السبيرز" كثيرا على تألق هاري كين، وتحقيق الانتصار أملا في حجز بطاقة التأهل للدور المقبل.

الجدير بالذكر أن هاري كين (25 عاما)، يرتبط بعقد مع توتنهام يمتد حتى صيف 2024، في حين تبلغ القيمة السوقية للدولي الإنجليزي حالياً حوالي 150 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.