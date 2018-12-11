مدرب ريال مدريد يرد على كريستيانو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد التصريحات التي أطلقها وهاجم من خلالها الأول بشكل غير مباشر.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة سسكا موسكو، المقرر لها غدًا الأربعاء بدوري أبطال أوروبا، ردا على كريستيانو "التواضع سمة العظماء، ولهذا السبب ومع المزيد من القيم فاز ريال مدريد بالكثير، رونالدو تاريخ حي للملكي ومشاعره تخصه هو".

وكان كريستيانو قد قال أمس "يمكنني القول إن هذه (لاعبو يوفنتوس) أفضل مجموعة لعبت معها على الإطلاق".

وأضاف "التواضع يسيطر على الجميع في يوفنتوس، جميع اللاعبين يريدون الفوز، اليوفي أكثر من مجرد فريق".

واعتبرت تلك التصريحات هجوما غير مباشر على لاعبي ريال مدريد.

وعن قلة الدقائق التي يحصل عليها أسينسيو وإيسكو، قال لصاحب السؤال "أنت لا تقرأ الصحافة، لقد أجبت على هذا السؤال سابقًا".

وحول أي بطولة يفضلها من بين الليغا ودوري الأبطال، أضاف "كلاهما وكذلك كأس الملك وكأس العالم للأندية، يجب أن نكون أحياء ونقاتل في كل المسابقات، أحب الفوز بكل تلك البطولات، وهذا ما نطمح إليه".

وأضاف "نحاول أن نقدم كل شيء في كل مباراة، من الصعب اللعب بنفس مستوى الطاقة دائما، هناك العديد من المسابقات والمباريات ولدينا وقت قليل للانتعاش، هذا هو التحدي الذي أمامنا".

وسئل عن إمكانية تكرار حالة الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، الذي يتأخر عن التدريبات، في ريال مدريد، فأجاب "لدينا نظام داخلي بشأن هذه الأمور".

وأكد أنه يأمل في الاعتماد على مارسيلو قريبًا، مضيفا "آمل أن يكون جاهز قريبًا، أهم شيء هو الاتساق والانتظام وأن يكون بخير، ليس من الجيد أن يلعب مباراة ولا يلعب الأخرى".

وحول مركز مودريتش، قال "في كل مباراة نقوم بكل ما هو ضروري وممكن من أجل الفوز بالمباريات، في ريال مدريد نحن نلعب حتى النهاية".

وتحدث عن فينيسيوس جونيور، قائلا "لقد تجاوز كل التوقعات، ما زال في الـ18 من عمره وأمامه مستقبل كبير، سجل معنا ولعب أساسيًا، نحن سعداء بتقدمه".

وأخيرًا تحدث عن مستقبل ماركوس يورينتي، مؤكدا "أنا سعيد بما يفعله في كل تدريب وفي كل مباراة، لا أعرف ما سيحدث في المستقبل".