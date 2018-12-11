10 مليارات يورو تكلفة تنازلات ماكرون لـ"السترات الصفراء"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس، إمانويل ماكرون، سوف تكبد خزينة الدولة بين 8 إلى 10 مليارات يورو، في حال طُبقت على أرض الواقع.

وتوقعت الحكومة الفرنسية، أن تخسر الدولة هذه المليارات نتيجة للإعفاء الضريبي والإجراءات المالية الأخرى بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور، التي أعلن عنها ماكرون مساء أمس الإثنين، بهدف إيقاف احتجاجات "السترات الصفراء"، التي باتت تُشكل عبئا عليه رغم تعامله الصارم معها في البداية.

وأعلن ماكرون أمس، عدّة إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين والعمال، بما في ذلك زيادة 100 يورو في الحد الأدنى للأجر الشهري.

وصرح المتحدث باسم الحكومة، بنيامين غريفو، أن الحكومة ستأخذ من مدخرات الموازنة العامة للمساعدة في تمويل هذه الإجراءات.

وتسببت الاحتجاجات، التي تضمنت إغلاق طرق رئيسية، في خسائر اقتصادية كبيرة لشركات فقدت عملاء في المدن والمراكز ، بسبب إغلاق المتظاهرين للشوارع، واندلاع مواجهات مع قوات الأمن التي قمعتهم بالضرب والاعتقال والغاز المزيل للدموع.

واعتقلت الشرطة الفرنسية 4 آلاف و99 شخصا، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة في البلاد، ونظمتها حركة "السترات الصفراء" بداية من 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وحتى اليوم الثلاثاء.