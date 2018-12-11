شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً ويسقط طائرة مسيرة بالضالع والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

قُتل 12 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي شنته القوات الحكومية في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع.

واستهدفت مدفعية الجيش تحركات للميليشيا في قرى “الحقب”، و”رباط الحرازي”، و”خارم” جنوب مديرية دمت، كانت في طريقها لتعزيز عناصر الميليشيا في تبة “الثعيل”.

وأسفر القصف عن مقتل 12 من عناصر الميليشيا، وكذلك تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية في مديرية مريس بذات المحافظة.