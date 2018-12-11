5 قتلى بإطلاق مسلح النار داخل كنيسة في البرازيل

الخليج 365/ بغداد
قتل خمسة أشخاص بإطلاق نار داخل كنيسة في مدينة كامبيناس شمالي ساو باولو جنوب شرقي البرازيل.
وأسفرت الحادث كذلك عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، نقلوا إلى المستشفى، وحتى الآن لم تحدد السلطات هوية المهاجم.
قتل خمسة أشخاص بإطلاق نار داخل كنيسة في مدينة كامبيناس شمالي ساو باولو جنوب شرقي البرازيل.
وأفادت قناة "غلوبو نيوز" التلفزيونية البرازيلية بأن مسلحا دخل الكنيسة وأطلق النيران على الموجودين داخلها، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وبعد ذلك انتحر المهاجم.
وأسفرت الحادث كذلك عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، نقلوا إلى المستشفى، وحتى الآن لم تحدد السلطات هوية المهاجم.
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