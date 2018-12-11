انت الان تتابع كلوب يطالب ليفربول بالتعاقد مع هذا اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٢ م

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع صانع ألعاب فريق برايتون، في الميركاتو الشتوي المقبل، وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية اليوم، إلى أن كلوب أعطى الضوء الأخضر لإدارة الريدز من أجل التعاقد مع الألماني باسكال جروس، لاعب وسط فريق برايتون، في ظل سعيه لإضافة صانع ألعاب جديد لتشكيلته الحالية، حيث يعاني ليفربول من نقص في هذا المركز منذ رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو إلى فريق برشلونة الإسباني.

ووفقًا للصحيفة فإن ليفربول حاول التعاقد مع النجم الفرنسي، نبيل فقير، لاعب ليون، من قبل لكن الصفقة لم تتم، ليوجه كلوب أنظاره حاليا صوب مواطنه باسكال جروس، وختمت الصحيفة أن صفقة جروس قد تكلف الريدز 15 مليون جنيه إسترليني. وانتقل جروس، إلى برايتون قبل بداية الموسم الماضي، قادمًا من إنجولشتات الألماني،