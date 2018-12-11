انت الان تتابع أمريكا تضيف باكستان لـ«قائمة منتهكي الحريات الدينية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها أضافت باكستان إلى قائمتها السوداء للدول التى تنتهك الحريات الدينية، ما يزيد الضغوط على هذه الدولة بسبب معاملتها للأقليات. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يصنف باكستان ضمن "الدول التى تثير قلقا شديدا" فى تقرير سنوى يصدر عن الكونجرس، بعد عام من وضع وزارة الخارجية إسلام آباد على قائمة المراقبة دون عواقب قانونية.

وتضم قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية، وفقًا للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، كلًا من: "بورما، وإفريقيا الوسطى، والصين، وإيريتريا، وإيران، ونيجيريا، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، وطاغستان، وتركمانستان، وأوزباكستان، وفيتنام". وكانت اللجنة الأمريكية