انت الان تتابع بعد ضياع هيبته.. كيف يعود الأهلي قوة عظمى كرويًّا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الأهلي كي يستعيد هيبته الكروية لن يكون الأمر سهلا على الإطلاق لأنه بات يتطلب ثورة حقيقية داخل قطاع الكرة بكامله، لكن يبقى أن هناك عدة عوامل تتعلق بالفريق الأول

ما زال الشغل الشاغل لعشاق وجماهير النادي الأهلي في كل مكان، بعد تردي الأوضاع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتراجع الأداء والنتائج بشكل ملحوظ، هو كيف يعود الفريق لسابق عهده؟.. بعد خسارة الفريق بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، رغم فوزه في القاهرة بنتيجة 3-1 ثم الخروج من بطولة دوري أبطال العرب على يد فريق الوصل الإماراتي الذي يحتل المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإماراتي، ثم الخسارة أمام المقاولون العرب في الدوري بهدف دون رد،

النتائج السيئة التي حققها فريق الكرة ما زالت عالقة في أذهان جماهيره ومحبيه، بصرف النظر عن التحركات التي يقوم بها القائمون على فريق الكرة سواء التعاقدات الجديدة التي تم إبرامها، أو النتائج التي حققها فريق الكرة في مسابقة الدوري -الفوز في 3 مباريات متتالية على بتروجت ثم الجونة وطلائع الجيش بعروض فنية

النتائج السيئة التي حققها فريق الكرة ما زالت عالقة في أذهان جماهيره ومحبيه، بصرف النظر عن التحركات التي يقوم بها القائمون على فريق الكرة سواء التعاقدات الجديدة التي تم إبرامها، أو النتائج التي حققها فريق الكرة في مسابقة الدوري -الفوز في 3 مباريات متتالية على بتروجت ثم الجونة وطلائع الجيش بعروض فنية متواضعة- لأن الأهلاوية لن يرضوا إلا بعودة الفريق مثلما كان قبل أن يتسلمه مجلس الإدارة الحالي برئاسة أيقونة كرة القدم المصرية محمود الخطيب.

المجلس الحالي تسلم الفريق ويضم عناصر متميزة، واستكمل الموسم وفاز ببطولة الدوري -بعدما قطع المجلس السابق أكثر من نصف مشوار البطولة- ثم فاز على المصري في مباراة السوبر المحلي، وبخلاف ذلك لم يفز الأهلي بأي بطولة لسبب بسيط هو أن يد المجلس أو تحديدا إدارة الكرة بالنادي قررت أن تتدخل وتضع لمساتها من أجل تطوير الفريق من وجهة نظرها كي يحسب لهم أي انتصار قادم أو أي بطولة بعد رحيل المجلس السابق، وهو أمر لم يتحقق بل على العكس تسبب في دخول الفريق نفقا مظلما وتراجعت نتائجه على المستوى الإفريقي ثم العربي وربما لم يتحسن الأداء على الصعيد المحلي لكن النتائج بدت طيبة.

الأهلي كي يستعيد هيبته الكروية لن يكون الأمر سهلا على الإطلاق لأنه بات يتطلب ثورة حقيقية داخل قطاع الكرة بكامله، لكن يبقى أن هناك عدة عوامل تتعلق بالفريق الأول نستعرضها في التقرير التالي:

1- صفقات سوبر

منذ أن تولى المجلس الحالي مسئولية إدارة شئون النادي في 30 نوفمبر 2017 رفع شعار التقشف في تدعيم الفريق بدعوى أن النادي لا يمتلك موارد مالية من ناحية، والقناعة بأن النادي لن يتم ليُّ ذراعه في إبرام صفقات بأسعار مبالغ فيها.

وعلى هذا الأساس بدأت سياسة التدعيم التي كان يعتمد عليها المجلس السابق في ضم أبرز اللاعبين من داخل وخارج مصر مهما كانت أسعارها تتغير تماما، ويتم الاعتماد على دعم قطاع الناشئين بعدد من الصفقات غير المؤثرة على الإطلاق.

الغريب أن هذه السياسة لم تستمر طويلا بعد نجاح الزمالك في خطف أكثر من لاعب مميز من الأهلي، أبرزهم محمود عبد العزيز من سموحة ومحمد عنتر من "الأسيوطي" ومحمد عبد الغني مدافع "إف سي مصر"، وتسبب الأهلي في زيادة أسعار اللاعبين بالتعاقد مع صلاح محسن مهاجم إنبي مقابل 40 مليون جنيه، بعدما تحمل قيمة الصفقة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي، كما تم التعاقد مع محمد شريف من دجلة مقابل 10 ملايين جنيه.

وفي فترة الانتقالات الصيفية مع بداية الموسم الحالي تعاقد الأهلي مع الثنائي ساليف كوليبالي مدافع مازيمبي السابق في صفقة انتقال حر، بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق، وأحمد علاء مدافع الداخلية مقابل 10 ملايين جنيه.

وعلى مدار فترتي قيد، تعاقد الأهلي مع عدد من اللاعبين الشباب دون أن يستفيد منهم الفريق الأول وهم محمود الجزار، محمد فخري، أحمد كارلوس، حسون محمد، عمار حمدي، ويوسف الجبالي، والأخير على سبيل الإعارة.

الأهلي لم يتعاقد مع صفقة واحدة سوبر حتى الآن رغم أن محمود الخطيب الأسطورة الكروية هو رئيس النادي في هذه المرحلة، ومع ذلك الاختيارات كلها متواضعة ولم تدعم الفريق بشكل حقيقي.

2- سد الاحتياجات



على مدار الفترة الماضية كان الأهلي يتعاقد مع لاعبين دون الاستفادة منهم بدليل أن كوليبالي فقط هو الذي شارك بشكل أساسي -نظرا لأن التعاقد معه جاء بناء على رغبة كارتيرون ومن ثم كان يعتمد عليه طوال فترة تدريبه للأهلي- بينما لم يشارك أحمد علاء إلا مؤخرا عقب رحيل المدير الفني الفرنسي.

في الوقت نفسه لم يشارك صلاح محسن إلا على فترات متباعدة بسبب كثرة إصاباته، وعدم قدرته على حجز مكان أساسي في الفريق بسبب تألق وليد أزارو واعتماد المدربين على مروان محسن بديلا له.

الطريف أن الأهلي ما زال في حاجة ماسة للتعاقد مع مساك، رغم أنه ضم ثلاثة مدافعين، وفي حالة الاستغناء عن كوليبالي يحتاج إلى اثنين مساكين، لكن مسئولي الأهلي مهتمون بالبحث عن دعم مراكز أخرى.

الأهلي في حاجة إلى مساك ولاعب وسط مدافع قوي، يلعب في مركز "6" وليس مركز "8" الذي يلعب فيه محمد محمود الوافد الجديد من وادي دجلة في صفقة تكلف خزينة النادي الأهلي ما يقرب من 30 مليون جنيه.

في الوقت نفسه فإن الأهلي يفاوض أكثر من لاعب لدعم مراكز مختلفة عن المراكز التي تحتاج للدعم مثلما حدث بالتعاقد مع محمد محمود، ومن بعده محمود وحيد لاعب المقاصة الذي لعب مع فريقه في الموسمين الأخيرين في مركز الظهير الأيسر، لكن مركزه الأساسي هو الجناح.

كما تشمل التحركات البحث عن مهاجم وجناح أجنبي مثلما هو الحال مع جيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس الأنجولي وطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ورمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.

3- مدير فني أجنبي



بات على إدارة الأهلي التعاقد مع مدير فني أجنبي مميز، قادر على قيادة الفريق ووضعه على الطريق الصحيح مرة أخرى، خاصة أن التجربة أثبتت أن التعاقد مع مدير فني لا يعرف قيمة فريق الأهلي وعدم رضا جماهيره إلا بالفوز، مثلما هو الحال مع كارتيرون تسبب في خروج الفريق من بطولتين في أقل من أسبوعين.

في الوقت نفسه فإن تجربة المدرب المصري لم تمنح الفريق المردود المتوقع منها، ويبقى أن المدير الفني المصري الوحيد الذي ارتبط اسمه بتحقيق العديد من الإنجازات هو حسام البدري الذي يشغل حاليا منصب رئيس نادي بيراميدز.

4- استيعاب الدرسأكثر من خطأ ارتكبه مسئولو الأهلي في أثناء إدارتهم لملف كرة القدم بالنادي ومع ذلك رفضوا التعلم منه بل ويصرون على تكراره وكأنهم يعاندون أنفسهم، ويأتي على رأس هذه الأخطاء التعاقد مع لاعبين بأرقام فلكية، خاصة أن الأزمة التي تفجرت في صفوف الفريق وأسهمت في فرط العقد كان بطلها التعاقد مع مروان محسن من إنبى مقابل 40 مليون جنيه، وما ترتب عليها من توقيع عبد الله السعيد للزمالك للحصول على مقابل أعلى من الذي عرضه عليه الأهلي قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ ويحفظ لمجلس إدارة الأهلي وجهه.ومع ذلك تكرر المشهد بالتعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة، في صفقة تكلف خزينة النادي ما يقرب من 35 مليون جنيه، مما قد يتسبب في أزمة جديدة داخل الفريق خاصة أن الأهلي يصر على التقشف وقت تجديد عقود لاعبيه ويرفض منحهم رواتب تتماشى مع الأرقام الفلكية التي تدفعها لإبرام الصفقات الجديدة.