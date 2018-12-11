الان تتابع جوتيريس يصل السويد غدا لدعم جهود مبعوثه الى اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يصل غدا، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، لدعم جهود مبعوثه إلى اليمن، مارتن جريفيث، في المحادثات التي تجرى بين الحكومة اليمنية الشرعية، ومليشيا الحوثي الانقلابية.

وتبادل طرفا النزاع اليمني، في وقت سابق اليوم، لوائح تحمل أسماء نحو 15 ألف أسير، تمهيدا لبدء تطبيق اتفاق لتبادل السجناء هو الأكبر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب، لكن الوفد الحكومي استبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الجولة الحالية من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد.

وبدأ وفدا الحكومة اليمنية الشرعية، واملعترف بها دولبا، مع الانقلابيين الحوثيين، منذ الخميس الماضي، في محادثات في بلدة ريمبو السويدية، في مسعى لوضع أطر تمهّد الطريق لإنهاء النزاع المستمر منذ 2014، وأسفر عن مقتل نحو عشرة آلاف شخص ودفع بنحو 14 مليونا إلى حافة المجاعة.