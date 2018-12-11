الان تتابع تركيا تتعرض للعزلة في شرق المتوسط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتعرض تركيا إلى عزلة في شرق البحر المتوسط فيما يخص معادلة الطاقة، وفقا لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض والمعني بالشئون الخارجية، أونال شفيق أوز، والذي دعا السلطات إلى التشاور مع مصر، بحسب ما نقلت، اليوم، صحيفة “زمان” التركية.

ونشر شفيق أوز بيانا بشأن زيارة رئيس الحزب، كمال كليجدار أوغلو، إلى قبرص التركية في السابع من ديسمبر الجاري، حيث ذكر أن اللقاءات المكثفة خلال الآونة الأخيرة بين إسرائيل ومصر وقبرص واليونان بشأن تصدير الغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط إلى غرب أوروبا، والمشاريع القائمة بناء على هذا، تقصي تركيا بمرور الوقت من معادلة الطاقة في المنطقة بمرور الوقت.

وأكد “شفيق” أوز أنه يتوجب على تركيا اتباع سياسة تجاه شرق البحر المتوسط تراعي حقوق قبرص التركية من جهة وتنهي عزلة تركيا في شرق البحر المتوسط من جهة أخرى.

وكانت كل من الاحتلال واليونان وقبرص وإيطاليا وقعوا اتفاقية تعاون لتوريد الغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر خط أنابيب سيمتد أسفل البحر المتوسط، بينما من المتوقع أن تنضم إليهم مصر.

وكان الاتفاق الأخير الذي وقع بين كل من مصر واليونان وقبرص عام 2013 بخصوص ترسيم الحدود والتنقيب عن الثروات في منطقة البحر المتوسط، قد تسبب في حالة من التوتر بين أنقرة والقاهرة.