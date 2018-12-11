الان تتابع قرقاش: قطر تحرض على الجار ثم تبحث عن صلح “حب الخشوم” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إننا اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض.

وأضاف قرقاش، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “قطر مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح “حب الخشوم”.

وتابع “موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق، حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه”.